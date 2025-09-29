Отмечается, что сборная Израиля продолжит участие в квалификационном этапе чемпионата мира

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Израильские клубы и сборные могут быть исключены из турниров, находящихся под прямым управлением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), запрет не будет распространяться на соревнования, которые проводятся в сотрудничестве с Международной федерацией футбола (ФИФА). Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на свои источники.

По информации газеты, на текущей неделе может пройти голосование исполнительного комитета УЕФА, по итогам которого мужская и женская сборные Израиля будут отстранены от участия в Лиге наций, а тель-авивский "Маккаби" - от участия в Лиге Европы. При этом возникнет спорная ситуация, связанная с отборочным турниром чемпионата мира 2026 года, который проводится совместно с ФИФА. Отмечается, что УЕФА продолжит нести ответственность за организацию отборочных матчей сборной Израиля на чемпионат мира, включая предоставление судей, охраны и другого персонала для домашних матчей команды, которые она будет проводить на нейтральном поле.

Ранее ТАСС сообщал, что восемь экспертов ООН просят Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА) отстранить израильские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

По информации The Times, руководители некоторых европейских клубов связывались с представителями УЕФА для того, чтобы выяснить, как можно избежать встречи с израильскими командами в рамках еврокубков. Как отметил источник, представителей УЕФА спрашивали о механизмах, позволяющих избежать попадания на израильские клубы при жеребьевке из-за конфликта в Газе. В УЕФА отметили, что официальных обращений не поступало, никаких мер для подобной процедуры нет.

24 сентября портал Israel Hayom сообщил, что УЕФА не будет отстранять израильские клубы и сборные из-за давления со стороны США. 25 сентября The Times со ссылкой на свои источники сообщил, что УЕФА может принять решение об исключении израильских команд и сборных из турниров под эгидой организации на следующей неделе.

В феврале 2024 года футбольные федерации стран Ближнего Востока направили письмо в ФИФА, в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований. Призыв поддержали 12 федераций, в число которых вошли представители Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Позднее в ФИФА заявили, что дисциплинарный комитет организации изучит возможные правонарушения и проявления дискриминации со стороны Израиля. В мае 2025 года Палестинская футбольная ассоциация призвала ФИФА ускорить рассмотрение вопроса по Израилю.