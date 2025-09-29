Встреча Лиги чемпионов пройдет в Алма-Ате во вторник

ТАСС, 29 сентября. Глава наблюдательного совета казахстанского "Кайрата" Кайрат Боранбаев назвал трогательной атмосферу в Алма-Ате перед матчем второго тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу с испанским "Реалом". Об этом он рассказал изданию "Спорт-Экспресс".

В текущем сезоне "Кайрат" впервые в своей истории квалифицировался в основную стадию Лиги чемпионов. Клуб сыграет во втором туре общего этапа с "Реалом", матч пройдет 30 сентября и начнется в 19:45 мск.

"В нашей стране происходит много ярких и значимых событий. Но в футболе такие моменты случаются очень редко. То, что "Кайрат" оказался в Лиге чемпионов, - это большое событие не только для Алма-Аты, но и для всего Казахстана. Когда я видел, как тысячи людей встречали "Реал" в аэропорту, на улицах города, это было похоже на молниеносный кадр истории, который невозможно забыть. Это не просто футбол. Это чувство единства, когда вся страна живет одной мечтой, одним матчем. Это вдохновляет и трогает до слез", - сказал Боранбаев.

В первом туре общего этапа "Реал" обыграл на своем поле французский "Марсель" (2:1), а "Кайрат" на выезде уступил португальскому "Спортингу" (1:4).