Встреча завершилась со счетом 4:1

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" одержал победу над казанским "Ак Барсом" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге в присутствии 9 672 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джесси Блэкер (4-я минута), Роман Горбунов (19), Данил Романцев (24) и Никита Шашков (59). У проигравших отличился Михаил Фисенко (20).

"Автомобилист" прервал трехматчевую серию поражений в КХЛ. Ранее клуб из Екатеринбурга дважды проиграл нижнекамскому "Нефтехимику" (1:4, 2:5) и уступил ярославскому "Локомотиву" (2:3 после овертайма).

"Автомобилист" располагается на 5-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 11 очков в 10 матчах. "Ак Барс" с 9 очками после 10 игр занимает 6-е место на Востоке.

В следующем матче "Автомобилист" 1 октября дома сыграет против хабаровского "Амура". "Ак Барс" 3 октября примет "Амур".