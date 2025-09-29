В МОК приняли к сведению решение Международного паралимпийского комитета по россиянам

МПК восстановил членство Паралимпийского комитета России и допуск российских паралимпийцев к ряду международных соревнований, включая Паралимпийские игры, с флагом и гимном страны

ПАРИЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) принял к сведению решение Международного паралимпийского комитета (МПК) восстановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) и допуск российских паралимпийцев к ряду международных соревнований, включая Паралимпийские игры, с флагом и гимном страны. Об этом представитель МОК сообщил агентству France Presse.

Решение было принято 27 сентября на Генеральной ассамблее МПК, прошедшей в Сеуле.

"МОК принимает к сведению решение Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета. МПК вместе с международными федерациями, ответственными за паралимпийские виды спорта, является компетентным органом по проведению Паралимпийских игр", - сказал представитель МОК, отметив, что организация продолжит придерживаться своего подхода по допуску россиян к Олимпийским играм 2026 года.

Ранее исполком МОК принял решение, согласно которому российские спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх в 2026 году.