Мать Овечкина чествовали перед хоккейным матчем московского "Динамо"

Татьяна Овечкина приняла участие в символическом вбрасывании перед игрой

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Мать капитана и нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина, олимпийскую чемпионку по баскетболу Татьяну Овечкину, чествовали перед матчем Фонбет - Континентальной хоккейной лиги между московским "Динамо" и "Нефтехимиком". Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Мать лучшего снайпера в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкина приняла участие в символическом вбрасывании перед игрой.

На счету Овечкина 897 голов в регулярных сезонах НХЛ, ранее рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894).