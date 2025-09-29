29 сентября, 19:38
Мать Овечкина чествовали перед хоккейным матчем московского "Динамо"

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС
Татьяна Овечкина приняла участие в символическом вбрасывании перед игрой

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Мать капитана и нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина, олимпийскую чемпионку по баскетболу Татьяну Овечкину, чествовали перед матчем Фонбет - Континентальной хоккейной лиги между московским "Динамо" и "Нефтехимиком". Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Мать лучшего снайпера в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкина приняла участие в символическом вбрасывании перед игрой.

На счету Овечкина 897 голов в регулярных сезонах НХЛ, ранее рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894). 

