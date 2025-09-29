Нападающий выступал в НХЛ и Американской хоккейной лиге в 2021-2025 годах и летом вернулся в КХЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Игра в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) более прямолинейная, чем в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где стараются больше играть в пас и комбинировать. Такое мнение высказал ТАСС нападающий казанского "Ак Барса" Григорий Денисенко.

Денисенко выступал в НХЛ и Американской хоккейной лиге в 2021-2025 годах, в 2021 году был выбран клубом "Флорида Пантерз" на драфте НХЛ под общим 15-м номером, также играл за "Вегас" и "Нэшвилл", а летом 2025 года вернулся в КХЛ.

"В принципе, [в НХЛ] чуть побыстрее, но и здесь хорошие скорости. Там немножко прямолинейная игра, больше вбросов, а здесь все равно ребята больше пытаются в пас играть, комбинировать", - сказал Денисенко.

Денисенко 25 лет, в составе "Флориды" он становился финалистом Кубка Стэнли в сезоне-2022/2023. Также выступал за молодежную сборную России, в составе которой завоевал бронзовую и серебряную медали чемпионатов мира 2019 и 2020 годов соответственно.