Спортсмен открыл для себя профессию в кино

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Фигурист Валерий Ангелопол принял решение о приостановке спортивной карьеры. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Я принял решение приостановить свою спортивную карьеру, сейчас мне жизненно необходимо сосредоточиться на других вещах. Я действительно работаю со специалистами и пытаюсь выровнять свой эмоциональный и психологический фон, действительно на некоторое время открыл для себя другую профессию и познакомился с миром кино, его внутренней и очень тяжелой кухней. Если мне повезет, я вернусь на лед, не знаю, в каком качестве, но пока мне не стоит об этом думать. Спасибо всем, кто был со мной на этом ярком, интересном и трудном пути", - написал фигурист.

Ангелополу 21 год, он выступал с 17-летней Дарьей Каревой, которая не могла выступать по разряду мастер спорта, из-за чего дуэт пропустил сезон-2024/25. Ранее Ангелопол выступал в дуэте с Василисой Кагановской, вместе они дважды выигрывали этапы международной серии Гран-при среди юниоров. В январе он был отчислен из тренерской группы Натальи Линичук в связи с регулярным нарушением тренировочного процесса.