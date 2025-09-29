Россиянин не тренировался на льду с 19 сентября из-за повреждения

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Андрей Василевский вернулся к тренировкам на льду. Об этом на своей странице в соцсети X сообщила журналистка Гэбби Ширли со ссылкой на главного тренера "Тампы" Джона Купера.

По словам Купера, Василевский в понедельник занимался на льду отдельно от команды. "Для него это был многообещающий день. Скорее всего, вы увидите его завтра [в общей группе]", - сказал Купер.

Василевский не тренировался на льду с 19 сентября из-за повреждения. В прошлом сезоне россиянин в регулярном чемпионате провел 63 матча, в которых одержал 38 побед, шесть из которых - "на ноль".