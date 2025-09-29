Россияне стали победителями медального зачета чемпионата мира по шахбоксу

Сборная России завоевали 29 медалей, 15 из которых - золотые, опередив команды США и Франции

БЕЛГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата мира по шахбоксу. Турнир прошел в сербской Лознице.

Россияне завоевали 29 медалей, 15 из которых - золотые. Второе место заняла команда США, третье - сборная Франции. В турнире приняли участие 176 спортсменов из 17 стран. Российские спортсмены выступали под флагом страны, во время церемонии награждения играл российский гимн.

Шахбокс - гибридный вид спорта, который сочетает шахматы и бокс. Соревнование длится 11 туров и включает 6 партий в шахматы и 5 раундов бокса, между которыми дается пауза в одну минуту для смены поля игры. Победа достигается нокаутом, техническим нокаутом, сдачей противником шахматной партии или просрочкой им шахматного времени. Если шахматная партия заканчивается вничью, то решение принимается по очкам в боксерских раундах. Если при этом и в боксе не был выявлен сильнейший, то победа присуждается игравшему черными фигурами.