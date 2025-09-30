Он отличился в предсезонном матче с "Флоридой"

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" Александр Никишин забросил первую шайбу за команду в предсезонном матче с "Флоридой".

Никишин отличился на 38-й минуте встречи. Также он отметился голевой передачей. Встреча завершилась победой "Флориды" со счетом 4:3 в овертайме. 37-летний российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский сыграл половину матча и отразил 11 бросков.

Никишину 23 года, он подписал контракт с "Каролиной" в апреле 2025 года. В прошлом плей-офф россиянин провел 4 матча и отметился результативной передачей.

Вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин в гостевом матче с "Нью-Йорк Айлендерс" (3:2 после овертайма) отыграл два периода, пропустив одну шайбу. Первый предсезонный матч за "Айлендерс" провел бывший форвард "Спартака" Максим Цыплаков.