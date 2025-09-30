Россиянин получил повреждение во втором периоде предсезонного матча с "Флоридой"

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Нападающий "Каролины" Иван Рябкин получил травму в предсезонном выездном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Флориды".

Игра завершилась победой "Флориды" со счетом 4:3 в овертайме. Во втором периоде Рябкин упал после столкновения с соперником и ушел со льда в подтрибунное помещение только с посторонней помощью.

18-летний Рябкин сыграл второй предсезонный матч за "Каролину" после того, как этим летом был выбран клубом на драфте НХЛ во втором раунде под общим 62-м номером. Ранее он выступал в системе московского "Динамо", в декабре бело-голубые расторгли контракт с форвардом. Большую часть прошлого сезона Рябкин играл в клубе главной юниорской хоккейной лиги США "Мускегон".