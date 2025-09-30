Американцы победили команду Новой Каледонии

ТАСС, 30 сентября. Сборная США со счетом 9:1 обыграла команду Новой Каледонии в матче первого тура группового этапа молодежного чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 20 лет. Турнир проходит в Чили.

Американцы возглавили турнирную таблицу группы Е. В другом матче квартета сборная Франции со счетом 2:1 обыграла команду ЮАР.

Во втором туре американские футболисты сыграют с французами. Сборная Новой Каледонии встретится с командой ЮАР.

Молодежный чемпионат мира завершится 19 октября. В турнире принимают участие 24 сборные, которые поделены на шесть групп. В 1/8 финала из каждого квартета выйдут по две сильнейшие команды, также на этой стадии выступят четыре сборные, занявшие третьи места с лучшими показателями. Действующим победителем турнира является команда Уругвая.