МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев надеется, что казахстанский "Кайрат" сможет обыграть мадридский "Реал" в матче общего этапа Лиги чемпионов. Об этом Дивеев рассказал ТАСС.

В сезоне-2018/19 ЦСКА дважды обыграл "Реал" (1:0, 3:0) на групповом этапе Лиги чемпионов. Игра "Кайрата" и "Реала" пройдет в Алма-Ате во вторник и начнется в 19:45 мск.

"Может быть, "Кайрат" повторит путь ЦСКА, обыграв "Реал". Надеюсь, что так произойдет", - сказал Дивеев.

"Кайрат" стал вторым казахстанским клубом, который сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. В 2015 году в групповую стадию сумела квалифицироваться "Астана". В первом для себя матче общего этапа Лиги чемпионов "Кайрат" уступил "Спортингу" со счетом 1:4.