Он считает, что эти матчи одинаковые по накалу

ТАСС, 30 сентября. Матчи между московскими ЦСКА и "Спартаком" похожи на противостояния сербских футбольных клубов "Партизан" и "Црвена Звезда". Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал игрок ЦСКА Матия Попович, ранее выступавший за "Партизан".

5 октября ЦСКА и "Спартак" сыграют в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Думаю, это то же самое. Я еще не играл в таком дерби в России, но очень этого хочу. Посмотрим, как все будет, очень интересно. А по накалу, думаю, они одинаковые", - сказал Попович.

После 10 туров ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 21 очко. "Спартак" с 18 очками располагается на 5-й строчке.