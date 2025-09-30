В мероприятии приняли участие около 150 человек

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Около 150 человек приняли участие в забеге в поддержку здоровья кошек и собак, который проходил в Москве на ВДНХ. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

В мероприятии, получившем название "ВетЗаБег", приняли участие ветеринарные врачи, представители зообизнеса и все, кто неравнодушен к здоровью животных. По словам организаторов мероприятия, избыточный вес является одной из самых актуальных проблем со здоровьем у кошек и собак. Участники забега имели возможность испытать себя на дистанциях 2 км и 5 км.

"Чтобы наглядно показать проблему лишнего веса, на территории ВДНХ появилась необычная инсталляция - большая надувная собака по имени Шарик, - рассказала представитель оргкомитета. - Его грустный вид напомнил о том, что перекармливание своего питомца не равно заботе. По мировой статистике, до 40-50% обследованных кошек и собак страдают от избыточного веса или ожирения".

По словам организаторов, в России более 40% владельцев не следят за весом питомца. Ожирение у животных повышает риск развития диабета, заболеваний сердца, сосудов, суставов, желудочно-кишечного тракта и сокращает продолжительность жизни.