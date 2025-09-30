В 2027 году объем финансирования программы составит 86,992 млрд

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Объем финансирования госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" в 2026 году составит 82,184 млрд рублей, следует из паспорта программы.

Для финансирования госпрограммы в 2027 году выделят 86,992 млрд рублей, в 2028-м - 93,105 млрд рублей.

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта" была утверждена правительством страны в 2013 году, сроки реализации первого этапа - 2013-2021 годы, реализация второго этапа запланирована на период с 2022 по 2030-й. Общий объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета за весь период реализации составляет более 511,203 млрд рублей.