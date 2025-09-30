Среднегодовая зарплата нападающего составит $17 млн

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий Кирилл Капризов подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с россиянином рассчитано на восемь лет.

Среднегодовая зарплата игрока составит $17 млн, что является рекордом лиги. Контракт начнет действовать с сезона-2026/27 и продлится до сезона-2033/24. В грядущем сезоне зарплата Капризова составит $9 млн. Ранее рекордное достижение по сумме контракта принадлежало форварду сборной Германии Леону Драйзайтлю, который в сентябре 2024 года подписал с "Эдмонтоном" восьмилетний контракт на общую сумму $112 млн (среднегодовая зарплата - $14 млн), соглашение с немцем действует с сезона-2025/26.

Капризову 28 лет, он выступает за "Миннесоту" с 2020 года. В составе команды в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 319 матчей, в которых забросил 185 шайб и отдал 201 результативную передачу. В 2021 году россиянин получил "Колдер трофи" - приз лучшему новичку НХЛ. Ранее нападающий выступал за новокузнецкий "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и московский ЦСКА, с которым в 2019 году стал обладателем Кубка Гагарина.

Вместе со сборной России Капризов стал олимпийским чемпионом на Играх 2018 года, в финальном матче против сборной Германии (4:3) Капризов забросил победную шайбу в овертайме. Также вместе с российской сборной нападающий стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.