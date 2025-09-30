Елена Веснина отреагировала на вылет Даниила Медведева с турнира в Пекине

Медведев из-за травмы снялся с полуфинального матча против Лёнера Тьена

ТАСС, 30 сентября. Олимпийской чемпионке теннисистке Елене Весниной обидно за россиянина Даниила Медведева, который проиграл американцу Лёнеру Тьену в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине из-за травмы. Об этом она рассказала "Спорт-Экспрессу".

Россиянин не смог доиграть матч из-за травмы и решил не продолжать борьбу при счете 7:5, 5:7, 0:4.

"Очень обидное стечение обстоятельств, даже поражением это назвать сложно. Судороги сложно спрогнозировать, это неприятнейший момент для каждого человека. И мало что получается сделать, когда они у тебя происходят. Даня боролся и старался, но не получилось. Очень обидно", - сказала Веснина.

Медведеву 29 лет, он занимает 18-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году. Последний титул Медведев завоевал в мае 2023 года, победив на турнире в Риме.