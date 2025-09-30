Овечкин не сыграет в предсезонном матче с "Коламбусом"

Ранее россиянин пропустил все три предсезонных матча "Вашингтона" из-за травмы

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин не примет участия в предсезонной игре с "Коламбусом". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Вашингтон" сыграет с "Коламбусом" в ночь на 1 октября по московскому времени. Ранее Овечкин пропустил предсезонные матчи против "Бостона" (2:5), "Филадельфии" (5:1) и "Нью-Джерси" (3:2 после буллитов).

Овечкин не сумел завершить первую тренировку перед стартом нового сезона, которая прошла 18 сентября. Россиянин досрочно покинул лед из-за полученной травмы.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (895), сейчас в активе российского форварда 897 голов. Россиянин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году столичная команда с Овечкиным в составе завоевала единственный в клубной истории Кубок Стэнли, а российский форвард был признан самым ценным игроком плей-офф.

Позднее в предсезонных матчах "Вашингтон" примет "Бостон" 3 октября и "Коламбус" 5 октября. В первом матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" в ночь на 9 октября по московскому времени сыграет с "Бостоном".