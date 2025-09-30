По информации телеканала Sky, лидеры европейских футбольных федераций считают неправильным шагом отстранение израильских команд в разгар мирных переговоров

ТАСС, 30 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил голосование по исключению израильских клубов и сборных от турниров под своей эгидой после предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Sky.

По информации источника, лидеры европейских футбольных федераций считают неправильным шагом отстранение израильских команд в разгар мирных переговоров. Также отмечается, что экстренное заседание по данному вопросу не было созвано.

Ранее газета The Times сообщила, что руководители некоторых европейских клубов связывались с представителями УЕФА для того, чтобы выяснить, как можно избежать встречи с израильскими командами в рамках еврокубков. Как отметил источник, представителей УЕФА спрашивали о механизмах, позволяющих избежать попадания на израильские клубы при жеребьевке из-за конфликта в Газе.

The Guardian отмечала, что израильские клубы и сборные могут быть исключены из турниров, находящихся под прямым управлением УЕФА, но запрет не будет распространяться на соревнования, которые проводятся в сотрудничестве с Международной федерацией футбола (ФИФА). По информации газеты, на текущей неделе может пройти голосование исполнительного комитета УЕФА, по итогам которого мужская и женская сборные Израиля будут отстранены от участия в Лиге наций, а тель-авивский "Маккаби" - от участия в Лиге Европы.

Ранее ТАСС сообщал, что восемь экспертов ООН просят УЕФА и ФИФА отстранить израильские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. В феврале 2024 года футбольные федерации стран Ближнего Востока направили письмо в ФИФА, в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований. Призыв поддержали 12 федераций, в число которых вошли представители Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Позднее в ФИФА заявили, что дисциплинарный комитет организации изучит возможные правонарушения и проявления дискриминации со стороны Израиля. В мае 2025 года Палестинская футбольная ассоциация призвала ФИФА ускорить рассмотрение вопроса по Израилю.

Ранее Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.