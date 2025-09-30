В пятом туре группового этапа "пути РПЛ" петербургская команда обыграла казанский "Рубин"

КАЗАНЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" со счетом 1:0 одержал победу над казанским "Рубином" в матче пятого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Ак Барс - Арена" в Казани.

Мяч на 3-й минуте забил Лусиано Гонду.

"Зенит" одержал пятую победу подряд в текущем розыгрыше Кубка России. По итогам прошлого тура команда гарантировала себе выход в четвертьфинал "пути РПЛ" с первого места в группе A.

Сине-бело-голубые набрали 15 очков из 15 возможных. "Рубин" занимает третье место в турнирной таблице квартета, в активе команды четыре очка. Второе место с пятью очками занимает "Оренбург", замыкает таблицу грозненский "Ахмат" (три очка).

В заключительном туре группового этапа "Зенит" примет "Оренбург", "Рубин" дома сыграет с "Ахматом". Встречи пройдут 22 октября. В ближайшем матче РПЛ "Зенит" 4 октября на выезде встретится с тольяттинским "Акроном", "Рубин" в тот же день на своем поле сыграет с самарскими "Крыльями Советов".

Кубок России разделен на "путь РПЛ" и "путь регионов". На групповом этапе "пути РПЛ" команды сыграют по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". В "пути регионов" до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).