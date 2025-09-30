Оренбуржцы обыграли на выезде "Ахмат" и гарантировали второе место в группе

ГРОЗНЫЙ, 30 сентября. /ТАСС/. "Оренбург" со счетом 1:0 одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче пятого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Грозном.

Гол забил Станислав Поройков (70-я минута).

"Оренбург" набрал 8 очков и располагается на 2-й строчке турнирной таблицы группы А. Команда обеспечила себе выход в четвертьфинал "пути РПЛ", опережая за тур до окончания занимающий третье место казанский "Рубин" на четыре очка. "Ахмат" занимает четвертое место с тремя очками.

В заключительном туре группового этапа "Оренбург" на выезде сыграет с петербургским "Зенитом", "Ахмат" проведет матч в гостях с "Рубином". Встречи пройдут 22 октября. В ближайшем матче РПЛ "Оренбург" 5 октября на своем поле сыграет с "Ростовом", "Ахмат" 4 октября на выезде встретится с "Краснодаром".

Кубок России разделен на "путь РПЛ" и "путь регионов". На групповом этапе "пути РПЛ" команды сыграют по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". В "пути регионов" до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).