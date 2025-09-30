Краснодарцы лидируют в группе после пяти матчей

КРАСНОДАР, 30 сентября. /ТАСС/. "Краснодар" дома обыграл в серии пенальти московское "Динамо" в матче пятого тура "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу.

Основное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти точнее были краснодарцы - 4:2.

После пяти туров "Краснодар" набрал 11 очков и гарантировал себе участие в плей-офф "пути РПЛ". У "Динамо" после пяти матчей 8 очков, бело-голубые не смогут обойти "Краснодар" по показателю личных встреч: во втором туре краснодарцы одержали выездную победу (4:0).

Вместе с "Краснодаром" и "Динамо" в группе B участвуют самарские "Крылья Советов" и "Сочи", очный матч пятого тура между этими командами пройдет 1 октября. "Крылья Советов" идут на третьем месте с 6 очками, у идущего на последнем, четвертом месте "Сочи" 2 очка.

В заключительном туре "Динамо" примет "Крылья Советов" 22 октября, "Краснодар" на следующий день дома сыграет с "Сочи".

Кубок России разделен на "путь РПЛ" и "путь регионов". На групповом этапе "пути РПЛ" команды сыграют по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". В "пути регионов" до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).