"Кайрат" провел первый домашний матч в Лиге чемпионов

АЛМА-АТА, 30 сентября. /ТАСС/. Главный тренер испанского футбольного клуба "Реал" Хаби Алонсо хотел бы посмотреть достопримечательности Казахстана при наличии такой возможности. Об этом Алонсо рассказал журналистам.

Во вторник "Реал" на выезде обыграл казахстанский "Кайрат" со счетом 5:0 в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Казахстанский клуб провел первый домашний матч в Лиге чемпионов.

"Хотелось бы больше времени провести здесь, если бы у нас была такая возможность. В Казахстане есть потрясающие горы", - сказал Алонсо.

После двух матчей "Реал" набрал 6 очков, в стартовой игре мадридцы дома со счетом 2:1 обыграли французский "Марсель". В следующем туре "Реал" примет итальянский "Ювентус" 22 октября.