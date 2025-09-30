Англичане избежали поражения за минуту до конца встречи

ТАСС, 30 сентября. Норвежский "Будё-Глимт" дома со счетом 2:2 сыграл вничью с английским "Тоттенхэмом" в матче второго тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов.

В составе "Тоттенхэма" голы забили Микки ван де Вен (68-я минута) и Ришарлисон (89). У "Будё-Глимт" отличился Йенс Хауге (53, 66). На 35-й минуте игрок "Будё-Глимта" Каспер Хёг не реализовал пенальти.

Российский голкипер "Будё-Глимт" Никита Хайкин вышел на поле с первых минут.

"Будё-Глимт" проводит дебютный сезон в общем этапе Лиги чемпионов. В первом матче норвежский клуб на выезде со счетом 2:2 сыграл вничью с чешской "Славией". "Тоттенхэм", являющийся действующим победителем Лиги Европы, в стартовом туре дома обыграл испанский "Вильярреал" (1:0).

В следующем туре "Будё-Глимт" на выезде сыграет с турецким "Галатасараем" 22 октября, "Тоттенхэм" в этот же день на выезде встретится с "Монако".

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.