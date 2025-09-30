Встреча завершилась со счетом 1:0

СТАМБУЛ, 1 октября. /ТАСС/. Турецкий "Галатасарай" дома со счетом 1:0 обыграл английский "Ливерпуль" в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Стамбуле.

В составе победителей гол забил Виктор Осимхен (16-я минута, с пенальти).

На 56-й минуте вместо получившего травму бразильца Алиссона на поле вышел грузинский голкипер "Ливерпуля" Георгий Мамардашвили. Игрок проводит дебютный сезон за "Ливерпуль", куда он перешел из испанской "Валенсии". Матч с "Галатасараем" стал для Мамардашвили первым в Лиге чемпионов.

В первом туре "Ливерпуль" дома со счетом 3:2 обыграл испанский "Атлетико", "Галатасарай" на выезде уступил германскому "Айнтрахту" из Франкфурта-на-Майне (1:5). В следующем туре "Ливерпуль" в гостях сыграет с "Айнтрахтом" 22 октября, "Галатасарай" в этот же день примет норвежский "Будё-Глимт".

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Другие результаты дня

В других матчах игрового дня итальянская "Аталанта" дома со счетом 2:1 победила бельгийский "Брюгге" (2:1), испанский "Атлетико" на своем поле разгромил "Айнтрахт" (5:1), итальянский "Интер" в Милане переиграл чешскую "Славию" (3:0). Французский "Марсель" на домашнем стадионе разгромил нидерландский "Аякс" (4:0), германская "Бавария" в гостях крупно переиграла кипрский "Пафос" (5:1). Английский "Челси" в Лондоне минимально переиграл португальскую "Бенфику" (1:0).