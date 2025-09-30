В Москве стартуют Суперфиналы чемпионата России по шахматам

Соревнования с призовым фондом 11 млн рублей завершатся 12 октября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Первые партии Суперфинала чемпионата России по шахматам пройдут в среду. Турнир состоится в Центральном доме шахматиста имени Михаила Ботвинника в Москве.

Соревнование традиционно пройдет по круговой системе, в нем примут участие 12 шахматистов. У мужчин сыграют победитель последних двух чемпионатов России, бронзовый призер чемпионата мира 2023 года по блицу Владислав Артемьев, чемпион мира 2018 года по быстрым шахматам Даниил Дубов, серебряный призер прошлогоднего чемпионата страны Андрей Есипенко, победители Всемирной юношеской олимпиады среди спортсменов не старше 18 лет Иван Землянский, Савва Ветохин и Артем Усков, победитель командного чемпионата мира 2009 года Владимир Малахов, победитель Всемирной шахматной олимпиады 1998 года Вадим Звягинцев, Арсений Нестеров, Павел Понкратов, Сергей Лобанов и Илья Ильюшенок.

По мнению вице-президента Федерации шахмат России Сергея Смагина, турнир будет интересен противостоянием молодых игроков и опытных. "Будет очень интересно посмотреть, насколько нынешняя молодежь готова сменить старшее поколение, - сказал Смагин ТАСС. - Главными претендентами на победу являются Есипенко, Артемьев и Дубов, однако турнир настолько тяжелый, что выиграть может каждый у каждого".

"Артемьеву будет очень трудно защитить титул и выиграть турнир в третий раз подряд. В последнее время он больше переключился на быстрый контроль, и игра в классику у него хромает. У него есть огромный опыт и класс, но здесь много ребят, кто играет со вкусом, готовые бороться, поэтому я удивлюсь его победе", - добавил собеседник агентства.

30 сентября прошло торжественное открытие турнира, в рамках которого состоялась жеребьевка. В первом туре сыграют Звягинцев - Ветохин, Понкратов - Малахов, Землянский - Усков, Нестеров - Ильюшенок, Дубов - Лобанов, Есипенко - Артемьев.

Шувалова - фаворит женского турнира

В женском турнире также выступят 12 участниц. За звание чемпионки страны поборются двукратная чемпионка мира по блицу, трехкратная победительница Всемирных шахматных олимпиад Валентина Гунина, чемпионка мира 2023 года по быстрым шахматам Анастасия Боднарук, бронзовый призер чемпионата мира 2022 года по блицу Полина Шувалова, чемпионка мира среди спортсменок не старше 19 лет Анна Шухман, а также Лея Гарифуллина, Ольга Гиря, Алиса Галлямова, Екатерина Гольцева, Маргарита Потапова, Екатерина Ковалевская, Дарья Чарочкина, Яна Жапова.

"По рейтингу фаворит Полина Шувалова, по уровню она должна быть в тройке. Нестабильно играет Гарифуллина, но она тоже может претендовать на место в тройке. Лично я буду пристально следить за московской шахматисткой Аней Шухман, которая недавно прошла жесткую школу Grand Swiss", - сказал Смагин.

"У Вали Гуниной в последнее время были серьезные проблемы со здоровьем, она проходила лечение. Конечно, если она будет в хорошем состоянии, то может обыграть любого, потому что она шахматистка высочайшего класса, но и проиграть тоже может кому угодно. Сложно сказать, насколько она готова, я думаю, этого не знает даже она сама", - добавил собеседник агентства.

В первом туре пройдут партии Гарифуллина - Галлямова, Чарочкина - Шухман, Потапова - Боднарук, Гольцева - Шувалова, Гиря - Ковалевская, Жапова - Гунина. Турнир завершится 12 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет 11 миллионов рублей. Победители также получат машину Lada.