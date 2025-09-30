Всероссийский командный юношеский турнир "Битва за Москву" с рекордным призовым фондом в 42 млн рублей был приурочен к годовщине начала исторической битвы за столицу

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Всероссийский командный юношеский турнир Фонбет - "Битва за Москву" с рекордным призовым фондом в 42 млн рублей прошел во вторник в столице. Соревнования среди спортсменов до 18 лет были приурочены к годовщине начала исторической битвы за столицу, стартовавшей 30 сентября 1941 года.

В финальную часть пробились "Академия победителей" (Долгопрудный), "Фрязино", УОР "Москва" и столичное "Динамо". Победу одержали спортсмены из Долгопрудного, переигравшие в решающем матче "Фрязино" со счётом 13:7. Бронзовые награды завоевала команда УОР "Москва". Особенностью турнира стал командный формат с поединками до 13 очков. Среди участников были чемпион мира среди юношей Алексей Топтыгин, медалисты юниорского первенства Европы Апти Уциев, Рамазан Хидиров, Атхан Бичоев и Артур Саркисян.

В церемонии награждения призеров принял участие олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. "Никогда раньше не бывал на турнирах по дзюдо, - отметил Ягудин. - Если кто-то до сих пор не верит в чудеса, самое время поверить - я, фигурист Алексей Ягудин, оказался на командном турнире по дзюдо. Что особенно понравилось: в отличие от фигурного катания, где ошибка в первой части программы может перечеркнуть все, в дзюдо можно сделать шаг назад, чтобы потом - два вперед, и выиграть. Можно заставить соперника поверить, что ты слаб, а самому в этот момент готовить победный бросок. Вот в этом - вся прелесть дзюдо".

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик считает, что рекордный призовой фонд более чем оправдан: "Одним из приоритетов для нас сегодня стало клубное направление. Уже третий год успешно развивается Континентальная лига дзюдо - растет число участников, в проект вовлекаются титулованные спортсмены. Вместе с этим усиливается и финансовая поддержка спортсменов. На этот раз пришел черед поддержать беспрецедентным призовым фондом и наших юношей. Такая финансовая поддержка в этом возрасте - по-настоящему редкость, но именно она может сыграть решающую роль. Учащиеся 9-10-х классов как раз находятся в том возрасте, когда принимаются первые важные решения: оставаться ли в спорте или идти ли дальше по другому выбранному пути. В этот момент особенно важно показать, что дзюдо может быть не только увлечением, но и профессией, возможностью содержать себя, помогать семье, поблагодарить тренера и клуб", - подчеркнул президент ФДР.