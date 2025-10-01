Российский капитан в НХЛ и хоккейный интеллектуал. Исполнилось 55 лет Алексею Жамнову

Своей работой в "Спартаке" специалист поднял планку притязаний команды до уровня полуфинала КХЛ

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Олимпийскому чемпиону и главному тренеру московского хоккейного клуба "Спартак" Алексею Жамнову исполнилось 55 лет. Он стал первым капитаном из Европы в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго", как тренер он поднял притязания красно-белых в сезоне Континентальной хоккейной лиги на серьезную высоту.

Предпосылки к тому, чтобы стать большим хоккейным мастером, у Жамнова, безусловно, были. Это любовь к хоккею с детства, трудолюбие, правильное воспитание дома и в московском "Динамо". Там он был воспитанником Сергея Кремлева, который разглядел в нем талант, хотя первое время Жамнов физически отставал от сверстников. Кремлев объяснял это поздним развитием организма Жамнова, что было нормально, и он же разглядел в нем центрального нападающего, заметив умение принимать на льду нестандартные решения и высокий хоккейный интеллект.

Огромную роль в становлении Жамнова как игрока сыграл Владимир Юрзинов, но нельзя забывать и о его предшественнике Юрии Моисееве. При Моисееве Жамнов дебютировал за "Динамо", хоть и сыграл в сезоне-1988/89 всего четыре матча. Полноценно в основе бело-голубых Жамнов закрепился со следующего года при Юрзинове, который тогда вернулся из Риги и в плане комплектования не стал ничего менять. В 18 лет Жамнов забил первый гол в матче против "Крыльев Советов" в Сетуни, выйдя в тройке с нынешним главным тренером хабаровского "Амура" Александром Гальченюком и Юрием Леоновым.

В мае 1990 года Виктор Тихонов взял 19-летнего Жамнова в сборную СССР на турнир в Токио, где он играл в тройке с олимпийским чемпионом Ильей Бякиным. Можно сказать, что это было своего рода поощрением за успех Жамнова с "Динамо", в составе которого он незадолго до этого соревнования стал чемпионом страны. Через год Жамнов сыграл на чемпионате мира в звене с выступавшим в НХЛ Сергеем Макаровым и Вячеславом Козловым. В 1991 году он стал чемпионом Европы, а на мировом первенстве завоевал бронзовую награду. На чемпионате мира Жамнов играл всего дважды - в следующий раз он приехал туда в 2000 году в составе российской "дрим-тим", которая показала в Санкт-Петербурге провальный результат.

Жамнов принимал участие в трех Олимпиадах, первая из которых для него стала успешной. В 1992 году молодая команда Тихонова, которую многие называли "детским садом", неожиданно завоевала золотые медали. Жамнов выступал в Альбервиле в звене с нынешним соратником по тренерскому штаба "Спартака" Алексеем Ковалевым и Сергеем Петренко.

"Читал игру на три хода вперед"

В 1998 году в Нагано, на первой Олимпиаде для игроков НХЛ, гол Жамнова в ворота Доминика Гашека позволил сборной России сравнять счет в матче группового этапа с чехами, затем была одержана победа в этой встрече. Вплоть до финала, проигранного тем же чехам, россияне шли без поражений. В 2002 году Жамнов выиграл бронзу Игр в Солт-Лейк-Сити. Вместе с партнерами, многие из которых помнили поражение в финале четырехлетней давности, Жамнов взял тогда у чехов реванш в 1/4 финала. Те, кто смотрел тот матч по телевизору, наверняка запомнили кадр, когда Жамнов на последних секундах третьего периода буквально залез в ворота, чтобы помочь Николаю Хабибулину не пропустить.

Вместе с другой отечественной хоккейной легендой, а ныне вице-президентом Континентальной хоккейной лиги по развитию и советником президента "Спартака" Валерием Каменским и Павлом Буре Жамнов играл в тройке на Олимпиаде 1998 года и чемпионате мира 2000 года. "Жалко, что нам довелось вместе поиграть только на тех двух турнирах. С таким центральным нападающим любой хоккеист мечтает быть на льду. Он читал игру на три хода вперед, вовремя отдавал всегда пас", - рассказал ТАСС Каменский.

Жамнов мог принять участие и в четвертой подряд Олимпиаде, догнав в новейшей истории по этому показателю Сергея Гончара и уступив только Илье Ковальчуку и Павлу Дацюку. Однако в одном из матчей НХЛ в попытке применить силовой прием против соотечественника Евгения Артюхина Жамнов оступился и сильно ударился левой ногой о борт, что обернулось для него операцией.

В НХЛ Жамнов уехал в 1992 году в "Виннипег", который и выбрал его на драфте двумя годами ранее. Четыре года в этой канадской команде можно назвать лучшими в его заокеанской карьере, учитывая, что Жамнов играл в ударной тройке с Теему Селянне и Кейтом Ткачаком. Это позволяло ему набирать в среднем больше очка за матч, а в апреле 1995 года он забросил пять шайб в ворота "Лос-Анджелеса", хотя больше 30 голов в регулярных сезонах он не забивал. Кроме него, в НХЛ из россиян пять голов в одном матче забивал только Сергей Федоров.

Сын в хоккее, дочь - медик

В 1995 году "Виннипег" по финансовым причинам переехал в Аризону, у клуба хватило денег на продление контрактов Селянне и Ткачака, а на Жамнова их не осталось. Продлевать контракт он отказался и был обменян в "Чикаго" на Джереми Реника, который тоже конфликтовал из-за денег с руководством того клуба. Интересно, что вместе они потом сыграли в одной тройке уже в "Филадельфии".

В "Чикаго" Жамнову пришлось перенести испытания в виде травм, неприязни фанатов, поскольку те требовали вернуть Реника - как считалось, разнопланового игрока, в отличие от Жамнова. Наградой за те испытания стало решение тренерского штаба сделать Жамнова первым европейским капитаном в истории "Чикаго". А сам игрок вошел в список россиян, которые были капитанами в клубах НХЛ, после Александра Могильного в "Баффало", Алексея Яшина в "Оттаве", Павла Буре во "Флориде". В этом качестве Жамнов сыграл только 1,5 сезона, после чего в связи с омоложением состава был обменян в "Филадельфию", а игровую карьеру в НХЛ, как и во всем хоккее, он завершил именно после того столкновения с Артюхиным.

В Северной Америке Жамнов так ничего и не выиграл (лишь в 1995 году он был финалистом в борьбе за приз игроку, продемонстрировавшему джентльменское поведение на льду), однако опыт игры в НХЛ позднее сказал свое слово. В плане понимания хоккея Жамнов продолжает иметь громадный авторитет как у молодых российских игроков, так и у звезд, включая Александра Овечкина, Евгения Малкина, Никиты Кучерова. Ведь с ними со всеми он говорил на одном языке.

"Порядочный человек, хороший товарищ, друг. С ним можно идти в разведку. Честный, прямой, добрый, хороший семьянин, очень любит своих детей. Любит хоккей, фанат своего дела, остается легендарным хоккеистом. К нему притягивает ребят, он умеет дружить, всегда подставит свое плечо. Все его уважают, хотят с ним общаться, он легкий в общении, в дружбе", - охарактеризовал его Каменский.

Жамнов был женат на дочери двукратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира Валерия Васильева. От этого брака у него две дочери. После развода он женился во второй раз, у него родились в этом браке сын и дочь. Сын занимается в спартаковской академии, а дочь Сабина во время пандемии работала в больнице, перепрофилированной для лечения коронавирусом, в "красной зоне".

"Все 60 минут"

По завершении игровой карьеры в течение 15 лет Жамнов работал в хоккее как менеджер в "Витязе", "Атланте" и "Спартаке", предпочитая заниматься комплектованием состава. На тренерской лавке он появлялся по крайней необходимости, как это было в "Атланте" и "Спартаке". Но судьба все же привела Жамнова к тому, чтобы использовать накопленный багаж в хоккее именно в качестве главного тренера. Причем полноценно им он стал сначала не в клубе, а в сборной, когда в октябре 2021 года тренерский совет Федерации хоккея России (ФХР) предложил перед Олимпийскими играми его кандидатуру, которая была утверждена.

Можно сказать, что к этому все и шло. В федерации Жамнов долгое время работал в качестве скаута национальной команды, поворотным моментом можно назвать Кубок мира в 2016 году в Торонто, где он находился на скамейке вместе с главным тренером сборной Олегом Знарком и его помощником Харийсом Витолиньшем, помогая общаться с игроками НХЛ. В 2018 году, как многие считают, именно Жамнов в олимпийском финале с немцами подсказал Знарку, когда у россиян за две минуты до конца был удален Сергей Калинин, заменить вратаря Василия Кошечкина на Никиту Гусева и выпустить потом Кирилла Капризова. Последний принял участие в атаке, которую голом завершил Гусев, переведя игру в овертайм, ставший для россиян золотым.

Жамнова пригласили тренировать сборную России на следующую Олимпиаду с прицелом на его работу с игроками НХЛ, в связи с чем генеральным менеджером команды стал Ковальчук. На Олимпиаде в Пекине, правда, представителей заокеанской лиги не было из-за того, что НХЛ отказалась отпускать их из-за угрозы коронавируса. В столице Китая россияне дошли до финала, где уступили финнам. Жамнова тогда упрекали в том, что у команды не было зрелищной игры в атаке, при этом в составе находились такие хоккеисты, как Гусев, Вадим Шипачев, талантливый Арсений Грицюк.

Уйдя из системы ФХР, Жамнов полноценно переключился на "Спартак". В марте 2023 года высшее руководство красно-белых решило не искать больше главного тренера на стороне и предложило возглавить команду Жамнову. Пользуясь поддержкой, в том числе патрона клуба Геннадия Тимченко, Жамнов при довольно-таки качественной селекции поставил игру команде, которая по сравнению с прошлыми годами перестала иметь проблемы с попаданием в плей-офф. При нем же фактически последний в карьере сезон отыграл и Ковальчук, который вернулся в "Спартак" в декабре 2023 года.

Своей работой Жамнов поднял планку притязаний "Спартака" в сезоне до уровня полуфинала, поэтому решение заключить с ним в этом году трехлетний контракт было логичным. Сам он уже не раз говорил, что команда чемпионского уровня строится не за один год, и старается вкладывать в игроков стремление играть на стабильно высоком уровне весь матч. "Все 60 минут" - это слоган, который характеризует идеи нынешнего Жамнова-тренера.