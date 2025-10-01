Тренер Буланцов считает, что на Играх стран СНГ судейство в самбо было предвзятым

Сборная России по самбо на Играх стран СНГ заняла первое место в командном зачете

Редакция сайта ТАСС

Тренер сборной России по самбо Андрей Буланцов © Альберт Стародубцев/ ТАСС

ГЯНДЖА /Азербайджан/, 1 октября. /ТАСС/. Российские самбисты сумели победить в командном зачете Игр стран СНГ в Азербайджане несмотря на то, что судьи были очень придирчивы к ним. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России по самбо Андрей Буланцов.

"Я сторонник прежде всего искать причины в себе и в своей работе, считаю, что нужно выступать на соревнованиях и бороться так, чтобы у судей не было никакой возможности придраться, - рассказал Буланцов. - Но здесь, скажем так, сложная была ситуация в плане судейства. Сборная Азербайджана была одним из наших основных конкурентов, хозяева были очень мотивированы на то, чтобы занять первое место в общекомандном зачете. И ряд, скажем так, препятствий мы встретили".

"Но я хочу отдать должное ребятам, всей команде - и тренерскому штабу, и медицинскому персоналу, который работал с командой, все понимали ответственность, которая на нас лежала. Перед финалами была такая напряженная ситуация, когда для победы в командном зачете необходимо было выигрывать как можно больше золотых наград, и ребята выложились, проявили волевые качества. У нас несколько побед было добыто на последних секундах схваток, даже проигрывая схватку за медаль, ребята находили в себе силы и отыгрывались. Честно сказать, что мы повоевали в хорошем смысле этого слова", - заключил тренер.

Сборная России по самбо, представленная спортсменами возрастом от 16 до 18 лет, на Играх стран СНГ заняла первое место в командном зачете, завоевав четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Чемпионами турнира стали Ислам Махожев (весовая категория до 58 кг), Сергей Малетин (до 88 кг), Елисей Симоненко (до 98 кг) и Иван Герасим (свыше 98 кг), серебро выиграл Артем Харисов (до 64 кг), бронзу - Аскар Байдушев (до 53 кг) и Абдурахмон Курбонов (до 79 кг). Второе место в командном зачете заняли самбисты Азербайджана (2-3-3), третье - представители Узбекистана (2-1-4).

III Игры стран СНГ проходят в Азербайджане с 26 сентября по 8 октября.