Федерация спортивной борьбы России ужесточила процедуру смены гражданства

Теперь в случае такого желания запрос должен пройти через одобрение или неодобрение исполкома организации

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Прохождение через одобрение исполкома Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) станет обязательным условием при планах по смене гражданства спортсменом. Об этом ТАСС сообщил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

"Мы сделали более строгой систему смены гражданства. Теперь в случае такого желания запрос должен пройти через одобрение или неодобрение исполкома федерации", - сказал Мамиашвили.

В 2024 году Объединенный мир борьбы (UWW) принял изменения в правилах смены спортивного гражданства.