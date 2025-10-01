Бой Тухугов - Лобов может состояться в 2026 году

Ранее Артем Лобов снялся с поединка, который должен был пройти 3 октября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Поединок между российском бойцом смешанного стиля (ММА) Зубайрой Тухуговым и ирландцем Артемом Лобовым может пройти в начале 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в команде Тухугова.

Ранее Лобов снялся с боя на турнире Professional Fighters League (PFL) в Дубае из-за рассечения, полученного на тренировке. Лига не планирует искать замену для Тухугова ввиду недостатка времени для нахождения нового соперника.

"Обсуждается перенос боя на начало 2026 года", - сказал собеседник агентства.

Поединок между Лобовым и Тухуговым должен был состояться 3 октября.