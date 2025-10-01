Футболист ЦСКА Дивеев хотел бы съездить с Акинфеевым на рыбалку

По словам Игоря Дивеева, в детстве он часто ездил на рыбалку

Редакция сайта ТАСС

Игорь Дивеев © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев хотел бы съездить на рыбалку с вратарем и капитаном команды Игорем Акинфеевым. Об этом Дивеев рассказал ТАСС.

Акинфеев в этом сезоне вручает лучшим игрокам матча в составе ЦСКА специальные кепки с рыбой. У Дивеева их уже две, он лидирует среди всех футболистов.

"Я гонюсь за этими кепками. Если выиграю, то да, готов поехать с Игорем Акинфеевым на рыбалку, почему нет, - сказал Дивеев. - История с рыбалкой - великолепно. Я на рыбалку всегда в детстве ездил. Я очень люблю рыбалку".