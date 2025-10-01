Глейхенгауз рассказал, как пережил недопуск к отбору фигуристов в Пекине

В Международном союзе конькобежцев сообщили, что тренер "не соответствовал критериям отбора" как вспомогательный персонал

Даниил Глейхенгауз

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в душе отпустил ситуацию с собственным недопуском на олимпийский квалификационный турнир в Пекине и верит в возвращение россиян на международную арену. Об этом Глейхенгауз рассказал ТАСС.

15 сентября, перед вылетом фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника из Красноярска, где проходил сбор спортсменов, в Пекин, стало известно, что Глейхенгауз не сможет лететь с Петросян. Как уточнили ТАСС в Международном союзе конькобежцев, тренер "не соответствовал критериям отбора" как вспомогательный персонал.

"Уже отпустил ситуацию. Сначала было, конечно, неприятно и очень обидно - четыре года прошло с последней Олимпиады, и мы понимали, что завоевали с нашей спортсменкой, с Аделией, шанс выступить сначала на отборочном турнире, а потом на Олимпиаде. Мы долго к этому шли и продолжаем идти", - сказал Глейхенгауз.

"Конечно, лично мне, как тренеру, хотелось присутствовать на международных соревнованиях, потому что я тоже по ним очень соскучился. Но решение таково, причин никому не объясняют, в том числе и нашим спортсменам, которых не допустили. Поэтому долго из-за этого переживать смысла нет. Хочется просто верить, что когда-нибудь уже нас всех вернут на международную арену, и мы спокойно сможем показывать наше мастерство не только внутри страны, но и на международной арене", - подчеркнул он.

Квалификационные соревнования прошли в Пекине с 19 по 21 сентября в Пекине. Одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник не только отобрались на Олимпийские игры в Милан - для этого нужно было попасть в первую пятерку, но и смогли завоевать на нем золотые награды. Однако теперь они должны дождаться решения специальной комиссии Международного олимпийского комитета для допуска. В комиссию по допуску нейтральных спортсменов вошли член МОК Николь Ховерц из Арубы, трехкратный призер Олимпийских игр по баскетболу испанец Пау Газоль и президент Международной федерации гимнастики японец Моринари Ватанабэ.