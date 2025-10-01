Фетисов считает, что не нужно заострять внимание на здоровье Овечкина

Российский хоккеист пропустил четыре предсезонных матча

/Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © Bruce Bennett/ Getty Images

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заострять внимание на здоровье капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александра Овечкина не стоит. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

40-летний Овечкин не принял участия в прошедшем ночью предсезонном матче "Вашингтона" с "Коламбусом" (4:3). 18 сентября он из-за травмы не сумел завершить первую тренировку перед стартом нового сезона. Позднее он занимался на льду в бесконтактном свитере отдельно от команды. Первую полноценную тренировку с командой Овечкин провел только 29 сентября.

"Не будем за Александра переживать, у него все нормально. Повреждения в хоккее - вещь неизбежная, он в прошлом году уже доказал, когда восстановился после тяжелой травмы и провел сезон на самом высоком уровне, - сказал Фетисов. - Не думаю, что есть смысл раздувать из этого что-то, какую-то трагедию. Все идет своим чередом".

Фетисов рассказал, как он относился в бытность игроком к предсезонным матчам.

"Игры помогали войти в тонус перед игрой. С возрастом всякое бывало, ветеранов не обязывали играть все матчи", - отметил собеседник агентства.