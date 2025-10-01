Фигуристка Валиева планирует возобновить карьеру в школе Навки

Как сообщил ТАСС источник, спортсменка может начать тренировки в группе Светланы Соколовской

Редакция сайта ТАСС

Камила Валиева © Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева планирует возобновить карьеру после дисквалификации в школе олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Камила Валиева планирует возобновить карьеру в школе Татьяны Навки в группе Светланы Соколовской", - сообщил источник.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Спортсменку дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина.

Валиевой 19 лет, до отстранения она тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. Из-за дисквалификации спортсменка лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

Фигуристка может официально приступить к тренировкам после 25 октября.