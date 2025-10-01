РФС может погасить долги сотрудникам "Химок" за счет средств из-за рубежа

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов на встрече с бывшими сотрудниками подмосковного клуба отметил, что по определенным программам выплаты могут идти от международных организаций

Редакция сайта ТАСС

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) может погасить задолженность перед бывшими сотрудниками "Химок" за счет средств из международных организаций. Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов на встрече с бывшими сотрудниками подмосковного клуба.

Ранее Арбитражный суд Московской области признал "Химки" банкротом.

"При определенных обстоятельствах в случае невозможности исполнения в адрес субъекта футбола они могут исполняться в адрес общероссийской спортивной федерации. Подобные обязательства в отношении "Химок" могут исполняться - такие случаи возможны, по определенным программам выплаты идут от международных организаций", - сказал Митрофанов.

"Не идет речь о супергигантских суммах, но мы с коллегами подумаем, можем найти правовой механизм [для выплат]. Сотрудники являются для нас частью отрасли. Будем думать, какую правовую возможность искать для погашения долгов перед сотрудниками, клубами, бюджетом и так далее", - добавил Митрофанов.