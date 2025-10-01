Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине

Россиянка уступила в трех сетах британке Сонай Картал

Редакция сайта ТАСС

Мирра Андреева © Mike Stobe/ Getty Images

ПЕКИН, 1 октября. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева уступила британке Сонай Картал в матче четвертого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 2:6, 7:5 в пользу Картал, которая выступает на турнире без номера посева. Андреева была посеяна под 4-м номером. В четвертьфинале Картал сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой (26-й номер посева).

Андреевой 18 лет, она занимает 5-е место в рейтинге WTA, на ее счету три победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

Турнир в Пекине относится к категории WTA 1000 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Турнир завершится 5 октября. Действующей победительницей является третья ракетка мира американка Коко Гауфф.