КДК РФС с 3 октября начнет рассматривать регулирование долгов перед футболистами "Химок"

Ранее Арбитражный суд Московской области признал "Химки" банкротом

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 3 октября начнет рассматривать процедуру регулирования долгов перед футболистами "Химок". Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ранее Арбитражный суд Московской области признал "Химки" банкротом. Инвестором клуба являлся Туфан Садыгов.

"Речь шла об 1 млрд рублей задолженности, определенные платежи перед бюджетами различных уровней были сделаны, к 27 мая нам клятвенно обещали, средства обеспечивали безотзывными векселями, но нас не устраивали сроки действия данных векселей. "Химки" могли подать заявку на лицензирование в других спортивных дивизионах, но коллеги этим не воспользовались, данное юридическое лицо уже не могло участвовать в официальных соревнованиях. Тем не менее мы продолжали вести переговоры с представителями руководства футбольного клуба "Химки" относительно регулирования всех долгов перед футболистами и иными субъектами футбола. Обещали до 1 октября, но долги по прежнему имеют место быть, мы возбудили дисциплинарную процедуру в отношении "Химок", рассмотрение которой начнется 3 октября КДК РФС", - сказал Митрофанов.

"Химки" объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.