Митрофанов считает, что в формате Кубка России по футболу есть минусы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Формат Фонбет - Кубка России по футболу является не до конца спортивным, в нем есть минусы. Такое мнение журналистам высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Кубок России разделен на "путь Российской премьер-лиги (РПЛ)" и "путь регионов". На групповом этапе "пути РПЛ" клубы проводят по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выходят в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжает выступление в "пути регионов". В "пути регионов" до плей-офф нужно пройти шесть раундов.

"Формат кубка можно и нужно апгрейдить, он должен развиваться. Я свое личное мнение высказывал, что с первого дня не считаю этот формат до конца спортивным, в нем есть минусы, связанные с тем, что кубок - соревнование, которое приводит сильные клубы в регионы, где бы они никогда не оказались. Нам удалось заместить эту ситуацию компенсационными мерами. Какие-то вещи можно обсуждать сколь угодно долго, но есть рабочая процедура, где мы с клубами и лигой обсуждаем инициативы, в том числе по изменению формата кубка", - сказал Митрофанов.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).