Мужская и женская сборные России по футзалу сыграют с командами Ирана

Встречи пройдут 16 и 18 октября в Туле

Редакция сайта ТАСС

Игроки сборной России по футзалу © Гавриил Григоров/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Мужская и женская сборные России по футзалу проведут по два товарищеских матча с национальными командами Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матчи пройдут 16 и 18 октября в Туле на паркете спорткомплекса "Тулица". Встречи женской сборной начнутся в 15:00 мск в первый игровой день и в 13:00 мск во второй. Матчи мужской команды стартуют в 19:00 мск и 17:00 мск соответственно.

Женские сборные России и Ирана провели между собой 30 матчей: 23 победы на счету российской национальной команды, 4 матча завершились ничьей, 3 раза сильнее была сборная Ирана. Мужские сборные России и Ирана сыграли 30 матчей: 13 побед на счету сборной России, 9 игр закончились ничейным исходом, 8 побед одержали иранцы.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.