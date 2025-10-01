Теннисистка Кузнецова вошла в число номинантов на введение в Зал славы

В 2025 году в Международный зал теннисной славы вошла россиянка Мария Шарапова

Светлана Кузнецова © Александр Демьянчук/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Двукратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде российская теннисистка Светлана Кузнецова вошла в число номинантов на включение в Международный зал славы в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Международного зала славы.

В число претендентов также попали 20-кратный победитель турниров Большого шлема, олимпийский чемпион швейцарец Роджер Федерер и победитель Открытого чемпионата США 2009 года аргентинец Хуан Мартин дель Потро.

Кузнецовой 40 лет, она не выступает с 2021 года. Россиянка выиграла 18 турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2004 году она стала победительницей Открытого чемпионата США, а в 2009 году - Открытого чемпионата Франции. Дважды (2006, 2012) Кузнецова выигрывала Открытый чемпионат Австралии в парном разряде, является трехкратной победительницей Кубка Федераций (2004, 2007, 2008) в составе сборной России.

