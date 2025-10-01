Навка отметила, что приход Валиевой является вызовом для ее команды

Ранее стало известно, что фигуристка будет тренирововаться в группе Светланы Соколовской

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Приход фигуристки Камилы Валиевой в школу Татьяны Навки является вызовом для команды олимпийской чемпионки. Об этом Навка рассказала ТАСС.

"Это было личное решение Камилы перейти в группу Светланы Соколовской, которая тренирует на "Навка-Арене" в школе "Наши надежды". Безусловно, для нашей школы это радостная новость и также для нашей прекрасной арены. У нас огромное число маленьких спортсменов, молодых, подрастающих чемпионов, и это огромный для всех стимул", - сказала Навка.

Собеседник агентства рассказала, какие качества могут помочь Валиевой полноценно вернуться в фигурное катание. "У нее потрясающий характер, желание доказать всему миру, невероятный талант, молодость, поэтому все в ее руках. Мы же всем нашим большим коллективом поможем, сделаем все возможное, что зависит от меня и от Светланы Соколовской. У нас хорошая команда прекрасных тренеров. Ну и для нашей команды это вызов, потому что очень многие в это не верят. А я всегда верила и буду верить в Камилу. Она продолжает оставаться членом нашей команды "Навка-шоу", участвует во многих спектаклях, чему мы очень рады", - отметила она.

"Безусловно, предстоит огромная, колоссальная работа, чтобы вернуть Камилу в спортивные кондиции. Это будет непросто, но я уверена, что в любом случае все зависит от нее самой. И, конечно, нужно пожелать Камиле, чтобы здоровье ее не подвело", - добавила Навка.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Спортсменку дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина. Валиевой 19 лет, до отстранения она тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. Из-за дисквалификации спортсменка лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

Фигуристка может официально приступить к тренировкам после 25 октября.