Трехкратную чемпионку мира по боксу Синецкую похоронили в Ставропольском крае

Ирина Синецкая умерла на 47-м году жизни во сне

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Трехкратную чемпионку мира по боксу Ирину Синецкую похоронили в Ставропольском крае. Об этом ТАСС сообщили в спортивной школе № 2 Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, где ранее работала Синецкая.

Как ранее сообщал ТАСС, Синецкая умерла на 47-м году жизни во сне, у нее оторвался тромб.

"Состоялись прощание и похороны Ирины Синецкой", - сообщил собеседник агентства.

Синецкая была 11-кратной чемпионкой России, пятикратной чемпионкой Европы, также на ее счету серебро и бронза чемпионатов мира, серебро чемпионата Европы. Ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта.