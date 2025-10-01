Федерация футбола Израиля может предложить Хайкину выступать за сборную

По данным портала walla.co.il, вратарь "Будё-Глимта" хочет получить норвежское гражданство

Вратарь "Будё-Глимта" Никита Хайкин © Justin Setterfield/ Getty Images

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 октября. /ТАСС/. Федерация футбола Израиля рассматривает вариант приглашения российского вратаря норвежского "Будё-Глимта" Никиты Хайкина в сборную страны. Об этом сообщает портал walla.co.il.

Утверждается, что Хайкин имеет израильское гражданство, и намерение пригласить вратаря было еще до начала отборочного турнира на чемпионат мира. Портал со ссылкой на представителя сборной Израиля сообщает, что федерация вновь вернулась к этому вопросу. При этом отмечается, что Хайкин сосредоточен на получении норвежского гражданства и видит себя кандидатом в сборную этой страны.

Хайкину 30 лет, он родился в Израиле. За "Будё-Глимт" вратарь выступает с 2019 года, в 2023 году он перешел в английский "Бристоль Сити", но не провел ни одного матча. Ранее Хайкин играл за израильские клубы "Бней Иегуда" и "Хапоэль" из Кфар-Савы. Голкипер не провел ни одного матча за сборную России.