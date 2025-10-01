Валиева начнет тренироваться в школе Навки после 25 октября

В настоящий момент фигуристка не может проводить официальные тренировки из-за дисквалификации

/Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Камила Валиева © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Фигуристка Камила Валиева начнет тренироваться после окончания ограничения, которое действует из-за дисквалификации. Об этом ТАСС сообщила олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Ранее стало известно, что Валиева будет тренироваться в школе Татьяны Навки в группе Светланы Соколовской. До отстранения она тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

"Камила начнет тренироваться с момента, когда закончится ограничение", - сказала Навка.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Фигуристка может официально приступить к тренировкам после 25 октября.