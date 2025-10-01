Василенко вновь возглавил футбольный клуб "Факел"

Ранее пост главного тренера команды покинул Игорь Шалимов

Олег Василенко © Михаил Терещенко/ ТАСС

ВОРОНЕЖ, 1 октября. /ТАСС/. Олег Василенко возглавил воронежский футбольный клуб "Факел". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Стороны заключили долгосрочный контракт. Ранее "Факел" объявил об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера команды.

Василенко возглавлял "Факел" с 2020 по 2022 год и вывел команду в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ). Последним местом работы 51-летнего специалиста был новороссийский "Черноморец", который он покинул 25 июня.

"Факел" набрал 24 очка после 12 туров и занимает 3-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первой лиги). В следующем матче команда из Воронежа 4 октября примет ульяновскую "Волгу".