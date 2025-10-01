Именной стяг Павла Дацюка подняли под своды "УГМК-Арены"

Олимпийский чемпион является воспитанником екатеринбургского клуба "Динамо-Энергия", также он выступал за местный "Автомобилист"

Павел Дацюк © Донат Сорокин/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Именной стяг двукратного обладателя Кубка Стэнли, олимпийского чемпиона по хоккею Павла Дацюка подняли под своды екатеринбургской "УГМК-Арены". Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского "Автомобилиста", за который Дацюк выступал с 2019 по 2021 год.

Дацюк является уроженцем Свердловска (ныне Екатеринбург) и воспитанником екатеринбургского клуба "Динамо-Энергия", за который он выступал с 1996 по 2000 год. Также в России он выступал за казанский "Ак Барс", московские "Динамо" и ЦСКА, петербургский СКА. В Национальной хоккейной лиге он был игроком "Детройта", с которым выиграл Кубок Стэнли в 2002 и 2008 годах.

Дацюку 47 лет. Он также является бронзовым призером Олимпиады (2002), чемпионом мира (2012), серебряным (2010) и двукратным бронзовым (2005, 2016) призером мировых первенств, обладателем Кубка Гагарина (2017). Дацюк является членом Тройного золотого клуба, куда входят хоккеисты, побеждавшие на Олимпиаде, чемпионате мира и выигрывавшие Кубок Стэнли. В 2024 году он был включен в Зал хоккейной славы.