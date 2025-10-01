IBA объявила о проведении чемпионата мира по боксу в Дубае

Турнир пройдет с 2 по 13 декабря

ТАСС, 1 октября. Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет в Дубае с 2 по 13 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Международной ассоциации бокса (IBA).

Призовой фонд составит рекордные $8 млн. Победители в каждой весовой категории получат по $300 тыс., серебряные медалисты - $150 тыс., бронзовые - $75 тыс., занявшие пятое место - $10 тыс. При этом половину суммы получит сам боксер, по 25% - его тренер и национальная федерация.

Президент IBA Умар Кремлев возглавляет организацию с конца 2020 года. Организация отказалась следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе лишения спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений.

Чемпионат мира в Ливерпуле, который прошел с 4 по 14 сентября, стал первым подобным турниром под эгидой World Boxing, которая в феврале была признана международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне. В марте сессия МОК утвердила внесение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года под эгидой World Boxing. Сессия МОК исключила IBA из олимпийского движения, поскольку федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы.