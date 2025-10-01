Величкин: в "Металлурге" Кузнецов не забалует

Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Евгений Кузнецов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Атмосфера в "Металлурге" такова, что там постоянно будешь думать о работе. Такое мнение ТАСС высказал бывший вице-президент магнитогорского хоккейного клуба Геннадий Величкин.

В среду "Металлург" объявил о подписании контракта с двукратным чемпионом мира и обладателем Кубка Стэнли нападающим Евгением Кузнецовым до конца сезона.

"Как игрока Кузнецова мы все знаем, что он способный, талантливый. Что касается всего остального, то могу сказать так, что в "Металлурге" не забалуешь. Здесь все настроено на работу. Это принцип ММК, который в том числе передается и на хоккейное подразделение "Магнитки". Думаю, по всем предположениям, и у команды, и у Евгения должно получиться", - сказал Величкин.

В 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея за употребление запрещенных веществ на четыре года.